O que ocorreu este ano no vestibular da UFMS é recorrente, diz professor

Nesta semana (23), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou o resultado final do Vestibular 2024 e da 3ª Etapa do Passe. No entanto, a polêmica em torno dos critérios de avaliação e o baixo número de provas (12%) com pedido de revisão acatadas pela banca, continua mobilizando educadores, estudantes e pais que contestam o resultado.

Segundo o professor de redação, Ale Jamil Meres a situação coloca em xeque os critérios objetivos da prova redação. De acordo com as regras avaliativas do texto argumentativo, o educador questiona a análise.

“É aí que está a incoerência. O avaliador coloca o critério de texto dissertativo argumentativo. O que se espera desta competência? Que o texto tenha uma introdução, parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, que haja uma interligação com os parágrafos de desenvolvimento. Isso com certeza a maioria dos candidatos o faz, e não é o motivo para zerar essa competência. Por mais que você não tenha falado tudo que era esperado sobre o tema, você não pode ter a redação zerada nos outros critérios. O problema que a Fapec subordinou as outras competências a adequação temática, só que a adequação temática também é um problema, pois ela dá um tema traz as coletâneas - que são o recorte temático, com um tema que é extremamente subjetivo, ele apresenta inúmeras possibilidades de construção textual - desde que seja coeso, ela quer que você siga uma linha de raciocínio, a escolhida por ela. Aí fica muito difícil, é como se fosse uma loteria”.

O professor explicou quais são pontos reforçados na aprendizagem com os alunos no dia a dia dos cursinhos e ressaltou que, inclusive, são critérios da banca examinadora que realizou a prova de ingresso à UFMS em 2024.

“Geralmente no vestibular da Fapec são cinco competências. Três abordam a questão argumentativa e duas relacionadas à gramática [...] A redação, ela vai ser avaliada num todo, tem a parte da gramática, dos elementos coesivos, da progressão textual, adequação temática, respeito ao tema texto dissertativo argumentativo, então são cinco competências valendo cada uma valendo 200 pontos”.

Meres, falou ainda do histórico de avaliações de vestibular em Mato Grosso do Sul e apontou caminho para que situações como essas possam ser corrigidas. Acompanhe a entrevista completa.