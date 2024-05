Onda de frio deve permanecer por mais uma semana em MS

Este sábado (25) tem probabilidade de chuvas e baixas temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Cemtec-MS.

Nuvens baixas e carregadas estão, principalmente, sobre as regiões Centro-sul, Sudoeste e Oeste do estado, onde o índice de chuva deve ficar entre 20 e 30mm.

O tempo fechado reforça a sensação de frio em grande parte de MS mantendo pequenas as amplitudes térmicas, ou seja, com pouca diferença entre as temperaturas mínima e máxima.

Os termômetros em Campo Grande registraram mínima de 12ºC e chegam aos 16ºC ao longo do dia. Amanhã, domingo, o tempo permanece fechado, com pancadas de chuva e temperatura mínima entre 12ºC e 13ºC.

Em Dourados, o sábado terá máxima de 15ºC. Em Ponta Porã a máxima não deve ultrapassar os 12ºC à tarde. Anaurilândia, no leste do Estado, apresenta variação entre 14ºC e 18°C.

No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão máximas de 23ºC e 25ºC, respectivamente. Na região Norte, Coxim e Camapuã os termômetros chegam aos 22ºC.

Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, terão máximas de 16ºC e 17ºC, respectivamente. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, a máxima será de 14ºC.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a onda de frio que atinge parte do país vai até ãs 18h deste domingo (26), mas pode ser prorrogado. MS foi classificado sob 'perigo potencial' para a queda de temperatura.