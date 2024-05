PF deflagra operações contra quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (23), as Operações Tanque Cheio e Carga Fracionada, visando combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. As operações atingiram organização criminosa que atuava em MS, resultando na apreensão de mais de 800 kg de cocaína e na prisão de suspeitos.

As investigações tiveram início em dezembro de 2023, com a prisão em flagrante e a apreensão de um veículo de carga transportando mais de 200 kg de cocaína ocultos no tanque de combustível. Em fevereiro e abril deste ano, a Polícia Federal flagrou duas ocorrências semelhantes, resultando na apreensão de outros 600 kg de cocaína em veículos com cargas similares.

Continue Lendo...

As operações mobilizaram cerca de 40 policiais federais, que cumpriram nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão nos três estados. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Justiça Estadual de Deodápolis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a operação, um dos suspeitos foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. O indivíduo estava em posse de frascos etiquetados com amostras de diversos tipos de drogas.

*Com informações da PF