PF investiga desmatamento ilegal em Itaquiraí

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) uma operação para combater o desmatamento ilegal na região de Itaquiraí, região sul do estado. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em propriedades rurais da região, com a finalidade de identificar responsáveis e envolvidos com o crime ambiental.

As investigações da PF revelaram que vem ocorrendo, de forma sistemática, desmatamentos em áreas de reserva legal na região de Itaquiraí. As madeiras retiradas são vendidas a comerciantes e atravessadores de cidades próximas ao município.

Com o cumprimento das medidas, a PF pretende identificar todas as pessoas que têm envolvimento com os crimes ambientais ocorridos, bem como os compradores finais e receptadores da madeira extraída ilegalmente.

A ação contou com o apoio do Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Naviraí.

*Com informações da PF