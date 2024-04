Planalto confirma agenda de Lula em Campo Grande nesta sexta

Após 12 anos e 8 meses da última visita oficial em Mato Grosso do Sul, ocorrida em agosto de 2010, e sem pisar no estado durante a campanha eleitoral de 2022, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desembarcar em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (12).



A agenda principal de Lula será a de acompanhar o primeiro embarque de carne para a China, a partir de uma das plantas frigoríficas do estado recém-habilitadas para exportar ao país asiático. O evento está marcado para às 10 horas, no horário de MS, na unidade 2 da fábrica da JBS, localizada na margem da BR-060, na saída de Campo Grande para Sidrolândia.



A planta da JBS é uma das 38 no país habilitadas pela China em março deste ano, sendo 24 delas de processamento de bovinos, oito de frangos, além de uma de termoprocessamento e cinco entrepostos. Antes da lista recente, o Brasil tinha 106 plantas habilitadas para a China, sendo 47 de aves, 41 de bovinos e 17 de suínos.



Em Mato Grosso do Sul, além das duas unidades da JBS em Campo Grande, a China credenciou também a JBS em Naviraí, a Boibras em São Gabriel do Oeste e a Marfrig em Bataguassu.

Em solo sul-mato-grossense, a intenção da agenda presidencial é aproximar Lula do agronegócio, setor mais alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No segundo turno das eleições presidenciais, MS foi um dos estados em que Lula teve menor índice de votos, ficando com 40,51% (599.547 votos) contra 59,49% (880.606 votos) de Bolsonaro.

A deputada federal Camila Jara (PT-MS), em entrevista para a rádio CBN Campo Grande, disse que o presidente vem à capital sul-mato-grossense "para selar o compromisso de olhar para todo o Brasil e mais do que isso, se preocupar com o desenvolvimento que não deixa ninguém para trás [...} E também para dialogar com o setor do agronegócio responsável, sustentável, que ele sabe que é importante para o nosso crescimento nacional".

