Polícia Federal apreende material de pornografia infantil em Corumbá

A Polícia Federal em Corumbá deflagrou, nesta terça-feira (23), a Operação Nicolau I. O foco dessa investigação é combater o abuso sexual infantil e identificar suspeitos que compartilhar material com esse tipo de conteúdo principalmente pela internet.

Foi cumprido um mandado de busca domiciliar expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá, no qual foram apreendidas mídias digitais que seguem para a perícia da Polícia Federal.

Após investigações prévias e apurações em diferentes canais na internet, a PF conseguiu identificar um morador de Corumbá que usava a própria residência para armazenar material contendo vídeos e imagens pornográficas e sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Com a operação desencadeada pela Delegacia da PF em Corumbá, os materiais foram apreendidos e vão passar por perícia. Não houve confirmação se havia imagens de crianças e adolescentes da cidade ou da região no computador do investigado. Esse material apreendido vai ser analisado.

O homem investigado, que não teve a identidade revelada oficialmente, responderá pelo crime contido no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas máximas chegam a 4 anos. Ele não foi preso.