Ponte sobre o Rio Paraguai, em Corumbá, terá interdição total neste final de semana

A ponte sobre o Rio Paraguai, na rodovia BR-262, em Corumbá, terá interdição total no próximo fim de semana para a concretagem do terceiro ponto da obra de recuperação. A interdição terá início às 17h de sábado (25) e seguirá até as 12h de domingo (26).

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a interdição completa da ponte, com duração estimada de 19 horas, é necessária para garantir a segurança da concretagem em dois locais distintos da estrutura. Essa etapa da obra é fundamental para a recuperação da ponte e para garantir a segurança dos usuários.

Em situações de emergência, como o tráfego de ambulâncias, a Agesul informa que serão tomadas medidas para garantir a passagem segura dos veículos, com o acompanhamento de veículos de apoio.

“Pedimos mais uma vez a compreensão da população neste momento. Estamos com a obra já em estágio avançado, e esta é uma etapa fundamental para garantir a integridade estrutural da ponte e trazer mais segurança às pessoas que passam por aqui”, destaca o titular Helio Peluffo, da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Após a concretagem do terceiro ponto, as próximas etapas da obra incluem a execução de juntas de material específico e a substituição de 48 aparelhos de neoprene. Com a conclusão desta etapa, prevista para a primeira quinzena de junho, as estruturas metálicas serão recolocadas nos apoios em um período de sete dias após a concretagem.

*Com informações da Agesul