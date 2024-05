Porco-espinho surpreende funcionários de farmácia em Coxim

No município de Coxim, região norte do estado a 253 km de Campo Grande, funcionários de uma farmácia da região central da cidade foram surpreendidos com a presença de um porco-espinho que invadiu o local. O animal silvestre entrou no estabelecimento, não conseguiu sair sozinho e acabou ficando encurralado entre uma parede e uma janela.

Após a surpresa, o fato deixou os funcionários com medo, como a atendente da farmácia, Juscimara Duprat do Nascimento. "Eu entrei em desespero, ninguém espera, ainda mais um bicho daquele tamanho cheio de espinho. Eu já tinha visto já outras vezes mas não de perto assim, dentro do comércio. Estava eu e minha colega de trabalho aqui e nós duas ficamos apavoradas e ligamos para a policia ambiental", contou.

O subtenente da Polícia Militar Ambiental de Coxim, Aparecido Bezerra, fez parte da equipe que realizou a captura do animal. Ele foi com todos os equipamentos necessários para garantir a segurança e conta que a captura foi tranquila e o animal foi solto no pantanal, em uma região distante da área urbana.

Registro do animal solto em região próxima ao Pantanal

"Captura foi bem tranquila, porque ele se encontrava num lugar no canto da parede, onde ele não ofereceu risco e nem tentou correr do local. Geralmente eles dão mais trabalho quando se encontra em um lugar mais aberto, às vezes em árvores, mas ali foi rápida a nossa captura. Ele estava em perfeito estado de saúde e então foi solto em seu habitat natural, em região próxima ao Pantanal longe da área urbana", explicou o subtenente.

Em cidades com muitas áreas verdes, córregos e rios, como o caso de Coxim, é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. Ainda de acordo com o subtenente, em algumas épocas são registradas de 5 a 6 ocorrências por dia no município, por isso é importante que a população se atente às orientações da polícia militar ambiental.

É necessário deixar sempre uma rota de fuga para o animal, não bloqueando sua passagem, e manter animais domésticos em um local seguro para evitar confrontos. "Todo o animal oferece risco, por isso é importante seguir as orientações e não tentar capturar o animal por conta própria e nem encurralar ele, pode ser perigoso. É só chamar a Polícia Militar Ambiental, que nos deslocamos até o local", concluiu o subtenente.

Para entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental de Campo Grande, ligue para o número: (67) 3314-4920.