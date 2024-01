Preços da arroba do gado pronto caem em Mato Grosso do Sul

Semana de pressão na arroba do gado pronto em Mato Grosso do Sul. O patamar de preços para o boi gordo, por exemplo, vinha se mantendo desde a primeira semana de dezembro de 2023 na casa de R$ 230,00. No período compreendido entre 21 e 27 do último mês, os valores chegaram a R$ 235,00, retornando para o valor inicial.

Nesta semana os valores cederam para R$ 225 a arroba do boi, R$ 210 para vaca gorda e R$ 215 para novilhas em Mato Grosso do Sul, apenas em uma indústria de Campo Grande, as demais não fazem negócios desde quinta-feira, dia 25. Os negócios devem retornar na próxima segunda-feira, mas com compradores testando o mercado.

A expectativa é de melhora na primeira quinzena de fevereiro com os impactos do carnaval e retorno das aulas na maior parte do país.

