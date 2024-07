Presença feminina tem aumentado no campo

O CBN Você Mulher deste sábado (27) levantou uma importante discussão sobre a presença das mulheres no agronegócio. Para isso, estiveram no estúdio do programa a analista de Assistência Técnica e Gerencial da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Paula Martins, e a produtora rural, Eliene Paniago.

Segundo Paula Martins, a Famasul tem desenvolvido ações para capacitar profissionalmente as mulheres no setor agropecuário. “Nós temos o programa Mulheres em Campo, que foi desenvolvido em 2017, para desenvolver capacidades de empreendedorismo, gestão. Trazendo o protagonismo feminino para a administração de propriedades rurais”.

A produtora, Eliene Paniago, pede que as mulheres se sintam acolhidas e mostrem interesse em ingressar no agronegócio. “Procurando a Famasul, fazendo cursos, participando, entendendo do negócio, porque não é difícil. As mulheres têm habilidades, tem o dom de desenvolver qualquer atividade. Não só somente na área comercial, com as vendas, mas também no campo, com a produção”.

