Produtor rural pode contestar imposto pago sobre ganho de capital

A menos de um mês do início do prazo da declaração do imposto de renda pessoa física, muita gente já começa organizar documentos para apresentar à Receita Federal, a partir do dia 15 de março.

No entanto, há situações em que o contribuinte pode reaver valores pagos nos últimos anos. Nesta quinta-feira (22), o advogado sócio fundador do Lima e Pegolo Advogado, Henrique Lima falou sobre as oportunidades tributárias para quem, nos últimos cinco anos, pagou imposto de renda sobre o ganho de capital.

Continue Lendo...

Ainda durante a entrevista, o advogado explicou como empresários do varejo, como do mercado de carros novos e usados, que estejam enquadradas no lucro presumido também podem contestar direito. "É importante ter uma assessoria para orientar e entender cada caso". Acompanhe a entrevista completa.