Quinta-Feira de sol e variação de nebulosidade em MS

A semana vai chegando ao fim com temperaturas mais amenas. Para esta quinta-feira (25), alguns municípios devem registrar máximas de até 34°C, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê dia de sol e variação de nebulosidade e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na Capital, o dia amanheceu com temperatura mais baixa, se comparada à semana anterior. A mínima para hoje, em Campo Grande, segundo o Cemtec, ficou na casa dos 20°C e a máxima deve ficar em 28°C.

Em Coxim, a mínima deve ser de 21° e a máxima de 32°C; em Corumbá a temperatura deve variar entre 24°e 33°C. Já em Porto Murtinho, mínima de 23° e máxima de 34°C; Dourados mínima de 18° e máxima de 28° C e em Três Lagoas a mínima deve ser de 20° e a máxima não deve passar do 29°C.