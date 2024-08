O Ramen de Lagosta acaba de entrar no cardápio do Restaurante Watanabe que fica no bairro do Itaim, em São Paulo.

A criação do chef executivo Takeshi é uma lagosta cozida em um caldo a base da própria iguaria, servida com cogumelo shitake, algas marinhas, além de kamaboko, cebolinha e ajitama (ovo cozido e marinado).

É um prato delicado, potente e indicado para os dias mais frios. Outra boa pedida é o omakase, muitas vezes preparado pelo chef Denis Watanabe e com a vantagem de poder ser pedido também no horário do almoço.

Serviço

Restaurante Watanabe

Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, São Paulo

Telefone: (11) 3167-6200

Horário de funcionamento: às segundas, das 12h-15h e 19h-23h, e de terça a sábado, das 12h-15h e 19h-00h

