Receita Federal apreendeu mais de R$ 5,5 milhões em cabelo humano em MS

A Receita Federal em Mato Grosso do Sul apreendeu mais de R$ 5,5 milhões de reais em cabelo humano em 2023, um crescimento de mais de 3 mil por cento quando se comparado a 2022, quando foram apreendidos cerca de R$ 161 mil em cabelo.

Campo Grande e as cidades fronteiriças de Ponta Porã e Corumbá registraram mais de 600kg de cabelo apreendidos. Parte desse cabelo tem uma origem a 15 mil quilômetros de distância do estado.

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, explica parte da origem desses cabelos.

"A principal origem desse cabelo é da Índia e China. Eles entram no país principalmente pelas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, e são trazidos pelas estradas vicinais de Mato Grosso do Sul para chegar aos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia", afirma.

Zumilson também comenta qual o tipo de cabelo mais apreendido e qual a finalidade do contrabando de cabelo humano.

"E a gente percebe que esse cabelo, ele é um cabelo natural, preto, comprimento longo, cerca de 50, 60, 70 centímetros de comprimento, cabelo de boa qualidade, sem tratamento químico, e que tem um alto valor agregado de mercado", diz.

"Eles são levados para esses grandes centros para serem revendidos por valores altíssimos para salões de beleza, para empresas que utilizam esse tipo de produto para fazer peruca, mega hair", completa.

Apreensão em Brasilândia

Na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 62 kg de cabelo em Brasilândia, no interior de Mato Grosso do Sul. O cabelo veio do Paraguai e tinha como destino o interior de São Paulo.

Além do cabelo, foram apreendidos diversos itens de informática, eletrônicos e telefonia. Um homem foi preso.