Recicla+: crédito de reciclagem

Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (20), Silvio Barros falou sobre uma possível solução para a destinação do lixo no Brasil. Foi criado um Crédito de Reciclagem, o Recicla+. É um sistema pelo qual os agentes do setor, as cooperativas e os catadores, comprovam a destinação correta dos resíduos que eles recolheram por meio de uma nota fiscal de venda.

