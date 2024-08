Roda Acadêmica da ASL homenageia Hildebrando Campestrini, na quinta (29)

O escritor, professor e historiador Hildebrando Campestrini será homenageado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), nesta quinta-feira (29). Os acadêmicos Lenilde Ramos, Samuel Xavier Medeiros e Sergio Cruz serão os apresentadores das leituras e conversas sobre a vida e obra de Campestrini.

Os Chás e Rodas Acadêmicas deste ano envolvem parcerias entre a ASL e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul pela Fundação de Cultura do Estado. O evento ainda conta com a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - com o “Música Erudita e suas Fronteiras”, dentro do projeto “Movimento Concerto” - e da Confraria Sociartista - com o projeto conjunto “Arte na Academia”, apresentando exposições de artes visuais. Após a palestra, na confraternização, haverá ainda participação instrumental de Guto Colato, em violão-guitarra-bandolim.

O evento será realizado no auditório da sede da Academia, na rua 14 de julho, 4653, às 19h30min. A atividade é presencial, a entrada é gratuita e o traje esporte.

Hildebrando Campestrini

Natural de Rio dos Cedros (SC), Hildebrando Campestrini era formado em Filosofia, Pedagogia, Letras e Filosofia Pura, e viveu por quase sessenta anos em MS. Em Campo Grande, lecionou no Colégio Dom Bosco e na Escola Joaquim Murtinho, bem como nas Universidades Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Católica Dom Bosco (UCDB). Hildebrando dedicou-se profundamente à pesquisa da história de Mato Grosso do Sul, ocupou a Cadeira 31 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, presidiu o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, do qual era associado, e também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Foi professor titular de Linguagem Jurídica na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso do Sul e ministrou cursos especialmente na área jurídica. Historiador nato, escreveu diversos livros, contos e artigos, e publicou dezenas de opúsculos e edições várias. Trabalhou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, onde implantou o Serviço de Historiografia, que recolheu para o Tribunal de Justiça inúmeros documentos de cartórios, catalogados e disponibilizados; a Série Historiográfica, com 14 títulos publicados, principalmente sobre cultura regional.

Os acadêmicos

Participantes desta Roda, os imortais Lenilde Ramos, Samuel Medeiros e Sergio Cruz estudaram e pesquisaram por semanas a vida e obra Hildebrando Campestrini para apresentação de sua trajetória de vida e sua importância na ASL e no Mato Grosso do Sul.

Projeto Arte na Academia

Rosane Bonamigo e Hemerson J. Silva são os artistas visuais participantes em agosto do projeto Arte na Academia - entre a Confraria Sociartista e a ASL -, sob o tema ‘A sutileza do floral e a força do regional’. Rosane Bonamigo é artista plástica e arte-educadora, com longa trajetória na história das artes do MS. Faz parte de um grupo seleto das artes, tendo participado de centenas de exposições inclusive no exterior. Hemerson J. Silva é um artista recente e se apaixonou pelo movimento impressionista, tendo como inspiração o artista Monet e escolheu as espátulas para manifestar sua arte.

UFMS Concerto

A vertente “Música Erudita e suas Fronteiras”, projeto em parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS com a ASL, dentro do Movimento Concerto, terá este mês a participação de Artur Rzigoski Manhães. Natural de Campo Grande, participou do Festival Internacional de Violão na UFMS em 2023 e 2024. Recentemente, realizou dois recitais de peças solo e duo, com o irmão. Irá interpretar de Abel Carlevaro, três microestudios: “Nos 03, 06 e 11”; de Roland Fyens, “Tango en Skai”; e de Dilermando Reis, “Xodó da baiana”.

Instrumental no Foyeur

Após a Roda de leituras e conversas, na confraternização no foyeur da Academia haverá apresentação instrumental do músico, compositor, intérprete, escritor, harmonizador, arranjador e professor de música Guto Colato. Através de violão 6 e/ou 7 cordas, guitarra elétrica e/ou bandolim, conecta o espectador às melodias pelas diferentes sonoridades em sessões/compassos musicais também através da criação/improvisação espontânea.

Realizados no auditório da ASL, os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas de 2024 têm suas apresentações de março a novembro, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês.