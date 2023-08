Paulo Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, esteve no CBN Agro deste sábado (26) para falar da 24ª Expo Sidrolândia, de 5 a 10 de setembro. A feira tem neste ano, como tema central, a Rota Bioceânica e vai abordar fatores técnicos do campo e a instalação de grandes empresas do agronegócio na região, entre outros temas. Na oportunidade, Stefanello falou sobre o potencial do município se torne um grande centro logístico.

Confira a entrevista na íntegra: