Sábado deve ser de sol e possíveis pancadas de chuva

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul indica sábado (27) de temperaturas em elevação, que podem chegar a 40ºC em alguns municípios. Não está descartada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e localmente podem ocorrer chuvas mais intensas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Corumbá a máxima deve ser 40ºC, com mínima de 22ºC; calor também em Coxim com máxima de 38ºC e mínima de 22ºC.

Em Porto Murtinho, mínima de 21ºC e máxima de 37ºC; em Três Lagoas a temperatura deve variar entre 19ºC e 34ºC; na Capital, mínima de 19ºC e máxima de 33ºC e em Dourados, temperaturas mais amenas com mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

* Com informações Governo de MS