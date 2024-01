Sebrae alcança mais de 90 mil pequenos negócios em Mato Grosso do Sul

Os empreendedores de Mato Grosso do Sul contam com o apoio do Sebrae para prosperar em um ambiente de oportunidades. Esse compromisso foi reafirmado em 2023, com a realização de ações para fomentar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Como resultado, a instituição realizou 92 mil atendimentos a microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) no Estado, um crescimento de 22% comparado ao ano anterior.

Esse alcance foi possível devido a estratégias adotadas com o suporte do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, além de uma ampla rede de parceiros, que inclui Associações Comerciais, Sindicatos Rurais, Prefeituras Municipais, entre outros. “Quando a gente rema junto por um mesmo objetivo, nós conseguimos ir mais longe e observamos isso em 2023. Nosso papel é apoiar o pequeno negócio e contamos com parceiros que entendem a importância do empresário para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, explica o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Em relação ao total de micro e pequenas empresas (MPE) de MS, o Sebrae abarcou 37% dos empreendimentos. Além disso, as soluções de inovação incluíram 19 mil atendimentos e os serviços digitais foram responsáveis por mais de 89 mil. O acompanhamento ao empreendedor ocorreu a partir de um trabalho distribuído no formato “porta em porta” – feito diretamente nas empresas; nas unidades do Sebrae em Campo Grande (sede, Nova Lima e Parati/Aero Rancho); nos Escritórios Regionais em Bonito, Coxim, Dourados e Três Lagoas, além do Centro Sebrae Pantanal, localizado em Corumbá; nos demais pontos parceiros e via canais remotos.

Inovando caminhos para empreender

Tendo como mote “Inovando Caminhos para Empreender”, em 2023, o Sebrae apostou em estratégias para melhorar o ambiente de negócios e levar capacitação para aumentar a competitividade dos empreendedores. Na primeira linha de atuação, o principal projeto é o Cidade Empreendedora, programa executado junto a Prefeituras Municipais parceiras que vem transformando a economia local. A iniciativa contemplou no ano passado 37 municípios sul-mato-grossenses, que receberam um pacote de soluções personalizadas em eixos como desburocratização e compras públicas, educação empreendedora, inovação, entre outros.

Como um importante ativo para Mato Grosso do Sul, o Pantanal oferece oportunidades na inovação e no desenvolvimento sustentável. Para dar suporte aos empreendedores do território e que querem empreender tendo o bioma como foco, o Pró Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma contou com atividades em 2023, por meio dos eixos Turismo, Agronegócios e Economia Criativa, com destaque para o lançamento da plataforma “Made in Pantanal”, que reúne mais de 100 empresas cadastradas com produtos pantaneiros, gerando mais visibilidade.

Além das ações para fomentar economicamente o bioma pantaneiro, em mais um ano, o turismo sul-mato-grossense de diversas regiões teve auxílio do Sebrae para crescer de forma sustentável e competitiva. Neste sentido, houve a realização de mais uma edição do seminário “Inspira Ecoturismo”, em Bonito, que atraiu 605 visitantes, provenientes de 22 estados brasileiros. Na ocasião, houve o lançamento do Espaço Interativo do Polo Sebrae de Ecoturismo, centro de referência para o turismo sustentável no País.

O turismo rural ganhou relevância com um evento que marcou a história de Mato Grosso do Sul: a 19ª Ruraltur, a maior e melhor feira do segmento no Brasil, ocorrida em Campo Grande, na Feira Central. Mais de 6 mil pessoas passaram pelo espaço e adquiriram conhecimento sobre a potência do turismo rural por meio de oficinas e palestras. Além disso, houve ganhos para a economia local, com vendas ao público além dinâmicas de mercado para conectar os empreendedores a parceiros comerciais.

As empreendedoras mostraram todo o seu potencial em mais um ciclo do programa Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso. A ação acompanhou mais de 3,5 mil mulheres e 40 parcerias foram oficializadas com instituições, construindo uma rede de apoio para as empresárias. Outro público auxiliado foi o de profissionais da educação e estudantes, por meio do incentivo à educação empreendedora. Mais de 8 mil professores foram atendidos e capacitados para replicarem o conhecimento em sala de aula.

Como uma forma de fomentar o empreendedorismo, além de apoiar o pequeno negócio, o Sebrae envolve a governança e entidades dos municípios em que atua para a criação de um ambiente favorável à inovação, corroborando para a criação de ecossistemas de inovação. Nesse contexto, o Sebrae/MS tem desempenhado um papel fundamental na orientação de regiões empenhadas na consolidação desses ecossistemas: Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá/Ladário, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. E, em 2023, Aquidauana e Jardim se juntaram ao movimento.

E, para fornecer mão de obra qualificada para os pequenos negócios e apoiar quem deseja obter renda por meio do empreendedorismo, o programa “MS Qualifica Empreendedor”, iniciativa do Sebrae e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Fundação do Trabalho (Funtrab), foi lançado em outubro do ano passado e segue em 2024, com novas capacitações.

O estímulo à uma liderança transformadora também fez parte das prioridades, com os encontros e ações do programa Polo de Liderança e mais uma edição do evento “Líderes em Movimento”, e aliado ao associativismo, no programa TransformAção, parceria com o Sistema Faems para o fortalecimento da gestão das Associações Comerciais. Houve ainda projetos junto ao setor produtivo e o fortalecimento das conexões com grandes empresas, com a realização da primeira edição do evento “Encadear Summit”, que construiu cadeias produtivas e criou novos mercados.

Já o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa ficou marcado em Mato Grosso do Sul com o 1º Festival de Empreendedorismo do Sebrae/MS: o EmpreendeFest. Com palestrantes renomados do mercado como Marcos Piangers, Diego Ribas e Natalia Beauty, mais de 150 expositores, atrações culturais e mais ações, o evento aconteceu no Bosque Expo, na Capital, tendo se consolidado como uma ação importante para a economia local. Somente de público, a iniciativa atraiu mais de 7,5 mil pessoas nos dois dias de evento, realizado em 5 e 6 de outubro.

A satisfação dos empreendedores com os diversos serviços disponibilizados em 2023 alcançou o patamar de excelência, com 86% em índice de recomendação da entidade pelos seus clientes. “É inovando caminhos para empreender que temos a chance de fazer diferente e fazer melhor. Para 2024, teremos mais uma oportunidade de transformar os negócios de quem escolhe empreender em Mato Grosso do Sul”, finaliza o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Mais informações sobre as ações do Sebrae estão disponíveis na Central de Relacionamento, no número 0800 570 0800, ou no site: ms.sebrae.com.br.