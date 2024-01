Secretário da Sisep antecipou que obras no Nova Lima devem ser retomadas em abril

Há mais de 20 anos os moradores do Bairro Nova Lima esperam pelas obras de infraestrutura e asfaltamento na região. A situação foi agravada na última segunda-feira (22) com a forte chuva. Lama e buracos nas ruas de terra fazem parte da rotina de quem vive por lá.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli antecipou que até abril as obras serão retomadas na região.

"O Nova Lima foi dividido em quatro etapas, duas foram concluídas e outras duas vão precisar passar por um novo processo de licitação. Havia a contratação, que por motivos diversos, não se concluiu. Nós fizemos a rescisão e estamos relicitando os contratos que seria a etapa C1 e D do bairro Nova Lima. A gente entende que concluindo esta obra das ruas nós vamos minimizar bem este problema naquela região. Nós estamos trabalhando como prioridade neste bairro para abertura do processo licitatório para fevereiro, tem um trâmite que não depende da gente porque envolve as empresas, mas queremos concluir tudo e iniciar as obras em abril para aproveitar o período de seca".

O secretário falou ainda dos pontos de alagamento em Campo Grande, o que tem sido feito para evitar casos de risco à população. Miglioli explicou ainda que o cronograma do Projeto do Céuzinho, uma área que tem sido usada como espaço de lazer aos finais de semana, deve ser concluído em fevereiro. Acompanhe a entrevista completa.