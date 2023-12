Senac é braço qualificador profissional em Mato Grosso do Sul

No Festas e Eventos deste sábado (30), José Marques conversou com Vitor Mello, diretor-regional do Senac/MS e apresentador do programa MS Qualifica: Voucher Desenvolvedor. O projeto criado pelo Senac, conta com a parceria do Governo do Estado, para beneficiar pessoas que buscam qualificação profissional.

Mello contou sobre uma novidade exclusiva, através da Fundação Social do Trabalho (Funtrab), o projeto oferecerá diversos cursos profissionalizantes para a capital e para o interior.

São cursos e workshops focados em aumentar o conhecimento profissional e produzir novas oportunidades, com cargas horárias acessíveis.

Para participar, os interessados deverão fazer sua inscrição pelo site ms.senac.br/voucherdev e passar pelo processo seletivo.

Confira a entrevista completa: