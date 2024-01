Sexta-feira de sol e calor em Mato Grosso do Sul

O tempo em Mato Grosso do Sul será estável nesta sexta-feira (26), com sol e variação de nebulosidade. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 30°C, com mínima de 19°C.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 19°C pela manhã e atingem 30°C ao longo do dia. Em Dourados e Iguatemi, as mínimas são de 17°C e as máximas de 28°C. Em Ponta Porã, os termômetros marcam 18°C pela manhã e 27°C à tarde.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam variação entre 19°C e 31°C. Na região Norte, Coxim amanhece com 22°C e tem 34°C nos horários mais quentes, já em Camapuã, a mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima chega aos 32°C.

Corumbá, no Pantanal, marca 24°C inicialmente e atinge os 34°C; Em Aquidauana, na mesma região, os valores variam entre 21°C e 33°C. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, registra 22°C no início do dia e atinge até 34°C.

Os ventos devem soprar de sudeste a leste, com velocidades entre 30 e 50km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

*Com informações do Governo de MS