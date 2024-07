Sicredi disponibiliza R$ 66,5 bilhões no Plano Safra 2024/2025

O Sicredi, disponibilizará R$ 66,5 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2024/2025. O valor representa um aumento de 17% em relação ao concedido no ano-safra anterior e a previsão é de liberação em mais de 353 mil operações atendendo, majoritariamente, pequenos e médios produtores.

Do total disponível, a estimativa é liberar R$ 30,6 bilhões para operações de custeio, R$ 14,1 bilhões para investimentos e R$ 1,3 bilhão para comercialização e industrialização. A instituição financeira também prevê expansão significativa de 17% na concessão de créditos por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR), alcançando R$ 20,5 bilhões à disposição dos produtores.

O CBN Agro deste sábado (20) conversou com a assessora de Segmento-Agro, Sthefanie Vitor da Silva, e a gerente de Desenvolvimento de Negócios, Thalita Gouvea Guimarães, da Sicredi Campo Grande, sobre como será a atuação da instituição com os valores para este ano-safra e as perspectivas para o período.

Cerca de 90% do valor previsto - desconsiderado os valores de CPR - será destinado a pequenos e médios produtores. De acordo com as representantes da instituição, este é objetivo maior, alcançar o produtor rural, auxiliando nos momentos de dificuldade.

