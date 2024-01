Sol e chuva dividem espaço nesta quarta-feira

A previsão do tempo indica uma quarta-feira (24) ensolarada e com variação de nebulosidade. Alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já nãao atuam em Mato Grosso do Sul.

Existe ainda a probabilidade de chuvas fracas a moderadas e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades com raios e rajadas de vento. Os acumulados devem ocorrer principalmente nas regiões norte e noroeste do Estado, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande, o dia amanhece com 20°C e chega aos 28°C. Dourados tem mínima de 18°C e máxima de 29°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram temperaturas semelhantes, com variação entre 19°C e 27°C.

No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba atingem os 28°C nos horários mais quentes, com mínimas de 20°C e 21°C, respectivamente. Em Coxim, na região Norte, os termômetros marcam 22°C inicialmente e chegam aos 29°C.

Porto Murtinho tem 23°C pela manhã e 34°C no período da tarde. No Pantanal, região vizinha, Aquidauana tem mínima de 22°C e máxima de 31°C, enquanto os valores variam entre 24°C e 32°C em Corumbá.

*Com informações do Governo do Estado e Inmet