Soroterapia para cair na folia é aliada ou vilã?

Tema considerado polêmico, o uso da soroterapia foi um dos assuntos do CBN Você Mulher deste sábado (27). Juliana Gambim conversou com o médico especialista em medicina preventiva, Daniel Figueiredo, que destacou a importância da indicação médica para qualquer tipo de tratamento.

O fornecimento da soroterapia para os foliões em um camarote de carnaval e o uso do método por musas foi assunto esta semana nas redes sociais. Acompanhe as orientações do especialista: