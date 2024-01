Suspeito de roubo a joalheria em Campo Grande é preso no Espírito Santo

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul (PCMS) investiga a prisão de um indivíduo no Espírito Santo, que pode ter ligação com o roubo a uma joalheria no em um Shopping em Campo Grande, ocorrido no dia 30 de novembro de 2023.

Ainda não há confirmação oficial da ligação entre o indivíduo preso e o roubo à joalheria. No entanto, a PCMS está trabalhando conjuntamente com as Polícias Civil e Militar do Espírito Santo, além do Núcleo de Identificação Criminal do estado, para confirmar ou descartar essa informação.

O suspeito do crime foi preso com mais um homem. Com eles foram encontradas 280 munições calibre 9 mm, 80 munições calibre 357 e 150 munições calibre 38, todas intactas.

O CRIME

O roubo à joalheria ocorreu por volta das 19h30. Três homens entraram no estabelecimento, fingiram ser clientes e, após levantarem a camisa e mostrar que estavam armados, determinaram que os funcionários colocassem as joias dentro de uma bolsa.

Os três homens fugiram do local em um carro, levando joias avaliadas em R$ 600 mil.