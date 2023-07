TCE decide suspender obras em estradas pantaneiras

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu suspender as obras de estradas que vão cortar o pantanal sul-mato-grossense. O projeto foi iniciado em 2020 a um custo superior a R$ 500 milhões. A informação foi divulgada hoje com exclusividade pelo TCE-MS ao Jornal CBN Campo Grande.

Foram feitas várias licitações para diferentes trechos da obra, compreendida entre várias estradas estaduais, como a MS-214, MS-423 e MS-454, onde aterros de até 3 metros de altura já foram implantados. Um dos trechos é conhecido como 'Estrada da Barranqueira' e margeia o rio Taquari, no município de Coxim, onde os trabalhos iniciaram em janeiro deste ano com investimentos de R$ 36,1 milhões.

A obra, idealizada para tirar comunidades do isolamento, ajudar no escoamento da produção do agronegócio e impulsionar o turismo na região, vai interligar os pantanais da Nhecolândia, Paiaguás, Abobral e Nabileque por estradas acessíveis o ano todo, já que em muitas áreas o acesso em época de cheia só é possível por barco ou avião.

De acordo com o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, técnicos da Divisão de Engenharia do Tribunal de Contas encontraram problemas estruturais na obra, com vários pontos do aterro rompidos, nos quais a força da água levou os materiais do aterro para dentro de baías e corixos.

Uma Medida Cautelar para oficializar a suspensão da obra deve ser publicada até amanhã, conforme informou o presidente do órgão fiscalizador que também revelou a falta de licenças ambientais no projeto.

Acompanhe mais detalhes na entrevista abaixo:

A CBN Campo Grande entrou em contato com o Governo do Estado mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno sobre o pedido de informações e esclarecimentos sobre a obra que, inlcusive, havia sido paralisada este ano devido aos danos ambientais.