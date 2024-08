Tudo pronto para guerra eleitoral na Capital

Antes de começar a campanha eleitoral, os indicadores já apontavam duas mulheres e um homem na preferência do eleitorado de Campo Grande. Isso mostra como será o acirramento da disputa eleitoral.

De um lado da trincheira está a prefeita Adriane Lopes (PP) disputando a sua primeira eleição para se manter no cargo. Ela só virou prefeita com a renúncia de Marquinhos Trad, hoje no PDT, para concorrer ao Governo do Estado no pleito de 2022. Nem para o segundo turno ele foi. Mas Adriane ganhou o cargo em definitivo.

Do outro lado, está a ex-superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União Brasil). Ela entrará na campanha se despontando nas pesquisas eleitorais com a mais preferida.

Já o homem com maior destaque nessa batalha eleitoral é o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Ele começará a disputa com a força dos líderes de grandes expressões da política estadual e nacional, como o governador Eduardo Riedel (PSDB), do ex-governador Reinaldo Azambuja, o cacique do partido, dos senadores Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos). A liderança nacional apoiando Beto é nada menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A esperança de Beto é virar o jogo eleitoral com apoio do capitão para atrair voto do eleitor conservador.

Mas não é só Beto que conta com apoio de grandes lideranças nacionais. A candidata do PT, deputada federal Camila Jara, tem o nome do presidente Lula carimbado em sua testa para arregimentar votos. O problema é romper a resistência de um eleitor conservador de Campo Grande para alcançar o seu objetivo.

Mais na retaguarda, está o Partido da Causa Operária (PCO), partido radical da esquerda, que vai para a disputa eleitoral com a candidatura de Jorge Batista para Prefeitura de Campo Grande, tendo como vice, Thiago Assad.

O Partido Novo terá como candidato o empresário Beto Figueiró, que disputará prefeitura tendo como vice a médica Cynthia Duailibi (Novo). Beto se apresenta como candidato da direita.

A Federação PSOL/Rede, também, de esquerda, vai com a candidatura do cientista social Luso Queiroz. Ele terá como vice a servidora pública Lia Santos.

O Democracia Cristã apostará na candidatura do advogado Ubirajara Martins e terá como vice o empresário João Faria (DC).

