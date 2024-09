UFMS oferece treinamento gratuito sobre software financeiro

Na próxima terça-feira, (24) às 14h, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promoverá um treinamento online e gratuito sobre o software Economática, uma poderosa ferramenta financeira disponível para a comunidade universitária. O treinamento será aberto a todos os interessados, que devem acessar esta página.

Agnaldo Antonio dos Santos, professor do Câmpus de Naviraí e gestor do contrato com a empresa responsável pela plataforma, explica que a Economática fornece uma base de dados financeiros de empresas listadas nas bolsas de valores de vários países da América Latina, além de cobertura completa de empresas que negociam certificados nos Estados Unidos. A plataforma usa dados de fontes primárias, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil e a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, além de órgãos semelhantes em outros países.

“A ferramenta permite análises detalhadas dos demonstrativos financeiros mensais e trimestrais de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), facilitando a avaliação de ativos, passivos e indicadores financeiros. Além disso, os estudantes podem realizar análises fundamentais e gráficas, simulações de carteiras e estudos de fluxo de caixa descontado”, detalha o professor.

O software é especialmente útil para estudantes e pesquisadores das áreas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, além de beneficiar os programas de pós-graduação nessas áreas. Santos destaca que a Economática pode ser utilizada em toda a UFMS, abrangendo as atividades da Escola de Administração e Negócios (Esan) e os câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Pantanal, Paranaíba e Três Lagoas.

Cada câmpus tem um professor responsável por auxiliar na utilização da ferramenta, entre eles Matheus Wemerson (Esan), Mariana Euflausino (Aquidauana), Wallace Almeida (Chapadão do Sul), Vitor Silveira (Nova Andradina), Itzhak Kaveski (Pantanal), Richardson Borges (Paranaíba) e Geraldo Luiz Filho (Três Lagoas).

Mais informações sobre o Economática podem ser obtidas na página da empresa.

*Com informações da UFMS