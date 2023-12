UFMS realiza provas do Passe e Vestibular 2024 neste domingo

Neste domingo (3) e no próximo (10), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza o processo seletivo para ingresso nos cursos de nível superior. Estão sendo oferecidas 10 mil vagas para ingresso em 2024, em 115 cursos presenciais e 10 cursos a distância.

As provas presenciais serão realizadas em Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, cidades com câmpus da UFMS.

Os portões abrem às 7h e fecham às 8h, horário de Mato Grosso do Sul. As provas também podem ser feitas no formato on-line, de acordo com o curso escolhido.



Na Cidade Universitária, na Capital, os locais de prova serão a Agência de Educação Digital e a Distância, os Institutos Integrado de Saúde, de Matemática e de Química, a Faculdade de Medicina, os Complexos Multiuso 1 e 2 e a Escola de Administração e Negócios.

O pró-reitor de Graduação da UFMS, Cristiano Costa Argemon Vieira, reforça que os candidatos devem ficar atentos ao horário e local de aplicação da prova. “Para os estudantes que farão a prova presencial, orientamos que cheguem com antecedência. Para os candidatos que realizarão a prova on-line, recomendamos que façam o treinamento para o acesso à plataforma digital”, reforça.

Este ano, o vestibular da UFMS e as três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) somaram 44,9 mil candidatos e atingiram o recorde de inscrições para ingresso em 2024. Houve um aumento de 10,8% em relação aos processos seletivos do ano anterior.