Últimos dias da estação registram recordes de temperatura em MS

A onda de calor que ganhou força sobre o país e, principalmente sobre Mato Grosso do Sul, nesses últimos dias, é responsável pelas maiores temperaturas já registradas durante o Verão no estado, desde que os meteorologistas começaram o levantamento de dados, ainda no século passado.



A informação foi confirmada nessa segunda-feira (18) pelo meteorologista Natálio Abrão, do Centro Meteorológico da Uniderp, baseado em Campo Grande. E o alerta vermelho, indicando 'grande perigo', segue para quase a totalidade do estado de MS.



O aviso para a nova onda de calor sufocante vai até o final do dia desta segunda e, conforme a meteorologia, há risco à saúde de pessoas e animais por consequência do fenômeno que só deve perder força a partir da chegada do Outono. A nova estação começa às 23h06min desta terça-feira (19), no horário de Mato Grosso do Sul.

Nesse domingo (17), 11 municípios do estado estiveram entre os 40 municípios mais quentes do país, conforme dados do Instituto Nacional de meteorologia. As maiores temperaturas máximas foram registradas em: Corumbá (38,9 °C), Jardim (38,2 °C), Amambai e Rio Brilhante (38,1 °C), Maracaju (37,7 °C) Água Clara e Juti (37,6 °C), Aquidauana (37,5 °C), Miranda (37,4 °C), Ivinhema e Três Lagoas (37,2 °C).

Já a sensação térmica, ou a percepção de calor (o que sentimos na pele), que leva em conta também os dados da velocidade dos ventos e da umidade do ar, ficou acima dos 42 °C em boa parte dos municípios.

ONDA DE CALOR

A onda de calor ocorre quando há uma temperatura acima da média, por um período superior a cinco dias. Normalmente, o fenômeno é comum na 'transição' entre a Primavera e o Verão, quando a Terra, devido à sua inclinação, está mais exposta à radiação solar.

Além disso, as altas temperaturas são registradas em consequência de uma menor intensidade de chuva, já que as nuvens ajudam a impedir a passagem de tanto calor.

O aquecimento global registrado com maior intensidade na última década e, em 2024, aliado ao El Niño (fenômeno que deixa as águas do oceano mais quentes) explica a situação enfrentada nesses últimos dias.