Universidade internacional dará bolsa de estudo para jovens da Capital

Uma parceria entre a Jala University e a Secretaria da Juventude (Sejuv) está abrindo um processo de seleção para bolsa integral para o curso de graduação em Engenharia de Software. Podem concorrer jovens que estejam no 3º ano do Ensino Médio ou concluíram o Ensino Médio.

O curso é 100% online, com graduação pela Califórnia, Estados Unidos, com professores americanos e brasileiros, atuantes no mercado, tendo aprendizagem em inglês, com estágio de um ano na Jala Soft e trabalho garantido após a conclusão do curso.

De acordo com Fernando Schimelfenig, líder de Admissões América Latina, da Jala University, para tentar suprir a grande demanda de mão de obra, a empresa decidiu pensar a longo prazo e oferecer essas bolsas através da Jala University.

Continue Lendo...

“Ela é uma universidade corporativa, da Jala Soft, sediada na Bolívia, com 22 anos de operação. Atualmente temos mais de 1.200 engenheiros espalhados em mais de 60 cidades da América Latina”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seleção

O início das aulas será no dia 08 de janeiro de 2024 e o estudante selecionado terá a oportunidade de estudar na universidade, credenciada na Califórnia (EUA), de maneira remota, participando nas aulas e interagindo com grupos de 20 a 30 alunos. O curso possui carga horária de 7.260 horas.

Para se inscrever no processo seletivo das vagas de janeiro de 2024 basta clicar no link. Mais informações sobre o recrutamento e dúvidas pelo WhatsApp +55 81 999946639 (Jala University Brasil).