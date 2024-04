Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (12), Matheus Barros falou sobre um bairro inteligente que foi desenvolvido na cidade de Linköping, na Suécia. O modelo foi desenvolvido no bairro Vallestaden e tem funcionado muito bem, segundo Barros. "As pessoas do bairro têm maior coesão social, se encontram com mais frequência e têm mais vontade de frequentar os espaços públicos, tornando o bairro uma inspiração para outros empreendimentos".

Ouça a coluna na íntegra: