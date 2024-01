Varejo ganha fôlego no final de 2023 e esboça reação

O ritmo de comercialização do varejo no final do ano, apontou para um viés de recuperação. O movimento, renova o fôlego do setor que esboça reação e boas perspectivas para 2024.

Um exemplo disso, é que a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande. Os dados da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam para um leve aumento neste mês de janeiro de 2024, comparado a dezembro de 2023. O índice ficou em 110,1 pontos ante os 109,3 do mês anterior. Acompanhe a análise do colunista da rádio CBN, Hudson Garcia.