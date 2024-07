Voucher Transportador convoca todos os inscritos no Programa

Mais de 7.300 inscritos no processo seletivo do Voucher Transportador serão chamados para participarem do programa devido à demanda por motoristas no Estado. Por meio da iniciativa, o governo estadual promove qualificação gratuita, troca de carteira de D para E e isenção de taxas no Detran para motoristas de carga e ônibus.

O anúncio foi realizado pelo secretário-executivo de Qualificação e Trabalho da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação) Bruno Bastos Gouveia, durante a 1ª Feira da Empregabilidade em Campo Grande.

"Eu queria anunciar aqui em primeira mão, que em conversa com o SEST/Senat, com o Detran, Setlog e empresas do segmento, que já convocamos 3 mil inscritos, mas vamos chegar aos 7.300 que se inscreveram no processo seletivo. Este é um compromisso do Governo do Estado com todos os parceiros", acrescentou lembrando que a convocação será feita pelo SEST/Senat.

No evento, o secretário também realizou palestra falando sobre o MS Qualifica, as oportunidades do mercado de trabalho, economia e as ações desenvolvidas pela sua pasta dentro da Semadesc e entregou certificados de conclusão do curso de motorista a alunos do SEST.

Bastos ressaltou ainda que o governador Eduardo Riedel (PSDB) afirmou que o programa irá continuar a partir da demanda das empresas. "Algumas empresas de transporte já estão custeando a própria troca de habilitação. Então, também estamos conversando com o Detran sobre a possibilidade mantermos a isenção de taxas para a obtenção da CNH", pontuou.

Voucher

Além de receberem treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais.