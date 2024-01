Em sessão extraordinária os nove vereadores votaram o Projeto de Lei do executivo que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. O reajuste aprovado por seis votos (Jucleber Bim, Moysés Chama, Patricia da Saúde, Carlinhos do Lajeado, Carrapicho e Gustavo Neira), foi de 4,62% enquanto que o pedido do sindicato dos servidores era de 9,40%

