Salário comercial terá reajuste de 15% a partir de Fevereiro

O reajuste também vale para os funcionários do comércio que ganham acima do piso salarial, que terão um aumento de 7%.

Conforme o site Costa Leste News, o acordo foi aprovado em uma reunião entre a FETRACOM/MS (Federação dos Trabalhadores do Comércio de Mato Grosso do Sul) e a FECOMÉRCIO (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul) em dezembro de 2023.

De acordo com a ACIAT (Associação Comercial e Industrial de Aparecida do Taboado), o reajuste salarial está em vigor desde novembro do ano passado e os pagamentos já podem ser feitos a partir do próximo mês, garantindo o retroativo desde novembro.

O reajuste salarial é um importante ganho para os trabalhadores do comércio de Aparecida do Taboado, que terão um aumento real de salário, considerando a inflação acumulada no período.

