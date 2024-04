A ACIP está promovendo a campanha "Amor em Dobro" para incentivar o comércio local, com premiação para o Dia das Mães (12 de maio) e Dia dos Namorados (12 de junho). O consumidor paranaibense concorrerá a 57 vales compra, com sorteio no dia 14 de junho, com valores que variam de R$ 100 a R$ 1 mil.

Frederico Chalub e Milene Queiroz falam sobre as ações da Associação, entre elas a promoção.

