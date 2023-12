Aeroporto de Paranaíba será reformado e pode ser privatizado

O aeroporto de Paranaíba vai passar pelo estudo técnico que começou a ser realizado em aeródromos regionais de Mato Grosso do Sul para avaliar a viabilidade de concessão e elaboração de planos diretores de funcionamento. O trabalho de campo da consultoria já começou e a previsão é que os estudos sejam concluídos em um ano.

Na região, além de Paranaíba, estão inclusos os municípios de Cassilândia, Inocência, Três Lagoas Chapadão do Sul e Costa Rica. Serão avaliados 20 locais no estado visando eventuais concessões de aeródromos regionais e planos diretores.

Para Paranaíba, o Governo do Estado lançou ainda licitação para reformar o aeródromo. Está prevista a restauração da pista de pousos e decolagens e do pátio de aeronaves. A abertura do processo licitatório será 25 de janeiro do próximo ano.

Neste ano o aeroporto recebeu novo cercamento, já que o anterior estava bastante danificado correndo o risco de invasões de animais na pista. O objetivo das melhorias é atrair empresários, facilitando visitas e promovendo investimentos na cidade.

“Temos um plano aeroviário de R$ 250 milhões garantidos para investirmos nos aeródromos do Estado. Um estudo como esse, levantamento de viabilidade, possibilita a aplicação de recursos corretamente, onde é necessário de fato. Caso não alcance números favoráveis para a concessão, esses estudos vão servir para investimentos com recursos próprios nesses aeroportos, que são extremamente importantes regionalmente”, disse o secretário estadual de Infraestrutura e Logística Hélio Peluffo.