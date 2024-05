Casa do trabalhador oferece 21 vagas nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira a Funtrab divulga 21 vagas de emprego em Paranaíba. Há vagas para assistente de vendas (1), atendente de padaria (1), atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) (2), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de limpeza (1), instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1), operador de caixa (5), repositor em supermercados (3), e vigia (4).

A telefone da Casa do Trabalhador é (67)3503-1005 e o atendimento de segunda a sexta, das 7h às 13h.

Continue Lendo...

Na terça feira (7) haverá o Feirão da Empregabilidade, para quem está em busca de novas oportunidades de emprego.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro contará com empresas de diversos setores, que estarão realizando entrevistas e seleções no local, com vagas de trabalho para todos os níveis de experiência e áreas de atuação.

A coordenadora da Casa do Trabalhador, Raquel Nunes destaca as vagas que serão oferecidas.

Assista: