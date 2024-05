Corpo de Bombeiros em Paranaíba começa receber doações para RS

A partir desta terça-feira (7) a população de Paranaíba poderá ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que enviou militares, além de um helicóptero da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), para socorrer as vítimas da enchente.

A campanha de doação “MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul” é organizada pelo Governo do Estado, Sistema Fiems e pela Energisa, com apoio da Viação Cruzeiro do Sul e da Vitlog Transportes.

As doações podem ser entregues na Unidade que fica na Rua Benedito da Palma Oliveira n.285.

