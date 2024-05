Diretor explica aumento de atendimentos no PS da Santa Casa

O aumento do atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba tem superlotado a emergência do hospital. A procura dobrou nos últimos dias e a busca tem sido por atendimentos que poderiam ser feitos nas unidades de saúde.

Conforme o diretor técnico da Santa Casa, Claúdio Souza Santos, a média diária de atendimentos é de 180 pessoas, mas devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, o número tem passado de 265 pacientes, principalmente às segundas-feiras.