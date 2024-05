Dupla é presa por tráfico de drogas no Jardim das Paineiras

Dois homens foram presos no sábado (8) pela Polícia Militar, por traficar drogas no Jardim das Paineiras, em Paranaíba. Os policiais militares diligenciavam para averiguar informações estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua João Gonçalves de Morais quando viram o condutor de uma caminhonete parar em frente à residência da denúncia e seu condutor entregar alguns pacotes na mão do morador da casa.

Segundo a Polícia Militar, quando o homem percebeu a viatura policial, tentou adentrar para sua residência, mas foi interceptado pelos policiais militares, que também conseguiram abordar o condutor da caminhonete.

Durante busca pessoal no morador da residência foram encontrados os pacotes entregues pele condutor da caminhonete, sendo duas porções de crack. Assim, diante do flagrante delito, investigadores da Polícia Civil compareceram no local para dar apoio em uma busca domiciliar.

Foram encontradas mais porções de crack no quintal daquela residência e na cozinha. Dentro da caminhonete foi encontrada a quantia de pouco mais de R$ 900. Os policiais descobriram que o condutor da caminhonete fornecia a droga e recolhia o dinheiro proveniente da venda das drogas realizada pelo morador daquela casa. Diante dos fatos, tanto o morador da residência quanto o condutor do veículo receberam voz de prisão e foram levados presos para a delegacia de Polícia Civil.