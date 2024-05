Tempo continua seco e umidade baixa em Paranaíba

A terça-feira em Paranaíba será de tempo firme, com sol e poucas nuvens. Além disso, são esperadas temperaturas que variam entre a mínima de 21°C, e máximas de 34°C, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Aliado às altas temperaturas, ainda é esperada baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 45%. “O tempo quente e seco traz impactos na vida da população e recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia”, orienta o Cemtec.

Parte de Mato Grosso do Sul enfrentará uma mudança brusca no tempo. A onda de calor, com temperaturas acima da média, foi prorrogada até o final da semana, mas o Estado pode atingir mínima de 11ºC nos dias seguintes. Para Campo Grande a mínima prevista é de 15ºC no dia 15 deste mês, segundo a previsão deste momento.