Feirão da Empregabilidade será realizado em Paranaíba na próxima terça-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, promovem na próxima terça-feira (7), o Feirão da Empregabilidade, para quem está em busca de novas oportunidades de trabalho. Não foi divulgado o número de vagas que estarão disponíveis.

Mas existem vagas para diversas áreas de comércio, serviços, agropecuária, indústria e construção civil, entre outras. A maioria das funções pede ensino médio completo.

O encontro contará com empresas de diversos setores, que estarão realizando entrevistas e seleções no local, com vagas de trabalho para todos os níveis de experiência e áreas de atuação, com objetivo de dar celeridade às contratações nos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e interessados que buscam por uma colocação no mercado de trabalho. O Feirão será realizado das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador, 2º piso do Shopping.

Para garantir as vagas, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Segundo a Fundação, todas as vagas são rotativas e preenchidas sem aviso prévio.



Caged

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), no mês de março, Paranaíba teve saldo positivo de 55 novas vagas e foram registradas 653 contratações e 598 desligamentos.

A indústria foi o setor que mais contratou. Foram 247novos postos de trabalho contra 224 desligamentos, saldo de 23. O setor de Serviços aparece em em seguida com 182 admissões e 160 demissões no período, atualmente é o setor que mais emprega formalmente em Paranaíba alcançando um total de 2.952 empregos formais.