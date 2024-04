Aeroporto terá reforma de R$ 5,3 mi

O aeroporto de Paranaíba vai receber R$ 5,3 milhões para a renovação, visando o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos via regionalização da aviação.

O projeto inclui melhorias na pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de aeronaves. Faz parte de uma iniciativa maior que contempla reformas em 21 aeroportos do estado, com um investimento total de R$ 175,4 milhões previstos para os anos de 2024 e 2025, objetivando impulsionar o turismo e o emprego local. A Noromix Concreto S/A executará os trabalhos em Paranaíba, com conclusão prevista em 180 dias após início.

