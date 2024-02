Carnaval movimenta setor hoteleiro em Paranaíba

O Carnaval em Paranaíba promete movimentar a economia da cidade com expectativa de público de mais de R$ 20 mil pessoas nos dias de folia, conforme Secretaria de Cultura. A programação terá apresentação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa no sábado de folia (10). O Carnaíba 2024 ocorre do dia 8 a 12 de fevereiro, com entrada gratuita no Centro de Eventos na Avenida Major Francisco Faustino Dias.

Em Paranaíba os hotéis estão lotados para a data e a tem expectativa de contratação de mais profissionais no período.

