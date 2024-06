Audiência pública debaterá oferta de cursos em Paranaíba

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza na próxima terça-feira (11), audiência pública para debater a oferta de cursos no Campus Paranaíba, um dos novos campi anunciados pelo Governo Federal como parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O evento será realizado das 17h às 22 horas, na sede da Associação Industrial e Comercial de Paranaíba.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, ressalta a importância da participação da sociedade neste momento do processo de implantação do novo campus da instituição. “Faremos esse debate de forma transparente e democrática, de modo que o IFMS atenda aos arranjos produtivos locais e promova o desenvolvimento da região por meio da educação profissional e tecnológica gratuita e de qualidade”, destaca a reitora Elaine Cassiano.

O objetivo da audiência é apresentar o IFMS à população e debater, junto aos participantes, a proposta dos cursos que serão ofertados em Paranaíba, alinhada aos eixos tecnológicos previamente definidos por estudos técnicos. Durante o evento, serão coletadas contribuições da comunidade para subsidiar a escolha.

Estudos técnicos realizados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi) apontam que, para atender aos arranjos produtivos locais, os cursos deverão fazer parte dos seguintes eixos tecnológicos: Recursos Naturais, Gestão e Negócios, e Informação e Comunicação.

Os apontamentos a serem feitos na audiência pública serão encaminhados à comissão responsável pela implantação do novo campus, para que seja formulada a proposta de oferta dos cursos que, posteriormente, será submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) para análise e recomendação, e ao Conselho Superior (Cosup) para aprovação.

Investimentos

O Governo Federal destinará R$ 25 milhões para a implantação do Campus Paranaíba, dos quais R$ 15 milhões deverão ser aplicados no primeiro ano de construção da sede definitiva, cuja obra poderá durar entre 24 e 36 meses, e R$ 10 milhões serão investidos em mobiliário e equipamentos. Para a conclusão da obra, no prazo máximo de três anos, deverão ser investidos pelo menos mais R$ 20 milhões. A reitora do IFMS destaca o retorno que a soma desses investimentos deverá trazer ao município e região.

Ao final de cinco anos do processo de implantação, quando o Campus Paranaíba estiver com o quadro de servidores formado, - a previsão é que sejam nomeados 70 docentes e 60 técnicos administrativos em educação -, a expectativa é que a presença da instituição no município injete, anualmente, R$ 5 milhões na economia local.

Aula

Nessa sexta-feira (7) foi realizada a aula inaugural dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Assistente Administrativo e Operador de Computador no polo de educação a distância do IFMS em Paranaíba. A aula ocorre no auditório da Fipar (Faculdades Integradas de Paranaíba), na Rua Maclino Queiroz, 270, até que a sede própria seja concluída.