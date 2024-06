PRF apreende 1,6 tonelada de maconha em 'ônibus escolar' falso em Paranaíba

Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na tarde desta quinta-feira (6) 1.632 kg de maconha em um falso ônibus escolar durante uma fiscalização na BR-158, em Paranaíba. O condutor do veículo foi preso em flagrante.

O flagrante ocorreu durante uma blitz na rodovia. Os policiais abordaram o ônibus, que aparentava ser um veículo escolar regular. Ao solicitar os documentos do motorista e do veículo, o condutor, que estava sozinho no interior do ônibus, informou não possuir carteira de habilitação e nem a documentação do veículo.

Ele ainda disse que havia sido contratado para transportar o ônibus até Aparecida do Taboado. Diante das inconsistências e do comportamento suspeito do condutor, os policiais realizaram uma revista no veículo.

Na revista, a equipe da PRF encontrou um compartimento escondido sob o assoalho do ônibus. No local, estavam escondidos 1.621 kg de maconha em tabletes e 10,6 kg de skunk, uma espécie mais potente da droga.

Além da droga, os policiais também descobriram que o ônibus utilizava placas clonadas e que a identificação escolar era falsa.

*Com informações da PRF