A Casa do Artesão será inaugurada no próximo sábado, na mesma data acontece show gospel com Julliany Souza em parceria com o Governo do Estado.

A Casa do Artesão fica localizada na Av. Major Francisco Faustino Dias. O projeto conta com reforma da cobertura, que será remodelada, novo piso e fachada de vidro, reforma e pintura de esquadrias e paredes, revitalização do paisagismo e iluminação.

